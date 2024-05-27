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【正規品】character1 2018 アリスティア 抱き枕カバー
商品番号 S71902962745
商品名

【正規品】character1 2018 アリスティア 抱き枕カバー
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 6,517 円
在庫状況 あり

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商品詳細

作品名：PRIMAL×HEARTS2キャラ名：アリスティア・ヴァレンベリ・華蔵寺制作：ま～まれぇど絵師：さそりがため生地：A\u0026J社ライクトロンサイズ：160×50cm状態：新品未開封(正規品)購入後、除湿シート入りのチャック付き袋に入れて暗所にて保管しておりますので、匂い移りや生地の劣化は少ないと思われますが、過度に状態を気にされる方はご購入をお控えくださいませ。発送方法は、水濡れ・破損防止対策として写真の状態＆専用ダンボールケースで梱包し、ゆうパケットポストで発送させていただきます。また、サイズによっては、2つ折りにさせていただく場合がございますので、予めご了承くださいませ。
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