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- 【正規品】character1 2018 アリスティア 抱き枕カバー
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商品詳細
作品名：PRIMAL×HEARTS2キャラ名：アリスティア・ヴァレンベリ・華蔵寺制作：ま～まれぇど絵師：さそりがため生地：A\u0026J社ライクトロンサイズ：160×50cm状態：新品未開封(正規品)購入後、除湿シート入りのチャック付き袋に入れて暗所にて保管しておりますので、匂い移りや生地の劣化は少ないと思われますが、過度に状態を気にされる方はご購入をお控えくださいませ。発送方法は、水濡れ・破損防止対策として写真の状態＆専用ダンボールケースで梱包し、ゆうパケットポストで発送させていただきます。また、サイズによっては、2つ折りにさせていただく場合がございますので、予めご了承くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/monophonic586612.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic526737.html
http://narcologia.ru/goods/injure367867.html
正規品 未使用 character1 2018 アリスティアとずーっといちゃいちゃ ...
character1 2018 ま～まれぇど プライマルハーツ2 アリスティア 抱き枕 ...
送料無料 ※開封 ま～まれぇどPRIMAL×HEARTS2 アリスティアとずーっと ...
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正規品 未使用 character1 2018 アリスティアとずーっといちゃいちゃ ...
PRIMAL×HEARTS2」 アリスティアとずーっといちゃいちゃ抱き枕カバー ...
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正規品 未使用 character1 2018 アリスティアとずーっといちゃいちゃ ...
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送料無料 ※開封 ま～まれぇどPRIMAL×HEARTS2 アリスティアとずーっと ...
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