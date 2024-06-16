業務用カラオケアンプ　ＳＡ－Ｖ20Ⅱ

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商品詳細
パイオニア業務用カラオケアンプSA-Ｖ20Ⅱ完全動作品です、マイク入力 1,2,3OKですマイクエコー 全チャンネルOKです背面入力 ビデオ入力 OKです有線入力 OKです テープ入力 OKですキーコン 全チャンネル OKです外観等写真でご判断ください。
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