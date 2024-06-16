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業務用カラオケアンプ　ＳＡ－Ｖ20Ⅱ
商品番号 A25228695032
商品名

業務用カラオケアンプ　ＳＡ－Ｖ20Ⅱ
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 6,909 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パイオニア業務用カラオケアンプSA-Ｖ20Ⅱ完全動作品です、マイク入力　1,2,3OKですマイクエコー　全チャンネルOKです背面入力　ビデオ入力　OKです有線入力　　OKです　　　　　テープ入力　OKですキーコン　全チャンネル　OKです外観等写真でご判断ください。
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