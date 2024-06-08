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PEARL ( パール ) S-1030　スネアスタンド
商品番号 R18935369115
商品名

PEARL ( パール ) S-1030　スネアスタンド
ブランド名 パール
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···スネアアクセサリー・パーツ···スタンドレベル···中級者特徴口径6\"～16\"のスネアドラムやタムに適合するPEARL製スタンド。クッション機能があり、トーンやサステインを最大限に生かせます。好みの角度に調節可能なジャイロロック・ティルターを搭載。プロ使用のモデルです。スペック■スネアスタンド■高さ：480-700mm■対応サイズ：10\"-16\"■ティルター部：GyroLock■アームチップ：サスペンションラバーチップ■レッグ：ダブルレッグ■レッグチップ：ラバー■重量：約4.5kg※6.5以上のスネアご使用の方や、椅子が低めのセッティングの方には合わないかもしれません。サイドスネア、Tom用なら問題無く使用できると思います。
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