お得なBTS グッズ- 公式 ペンライト　ショールダーバック

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます❤️★在庫限り★新品未使用(検品\u0026撮影のため開封はしています)★送料無料！★即購入OKです！★ぜひ【フォロー】お願い致します。詳細はプロフをご参照お願いします他にも新品未使用 格安出品中です✨#tomosホーム⭐️BTSOFFICIALLIGHTSTICKMAPOFTHESOULSPECIALEDITION◯ITEMSIZE：95.2X95.2x226.9mm◯PACKAGESIZE：100X100x235mm◯MATERIALABS/PC◯ストラップ,ダストバック,取扱説明書,保証書,QRカード,フォトカード7枚含む⭐️KpopBTSショルダーバッグAmazon価格：5105円✅柔らかいキャンバス製で、臭いがなく、お手入れが簡単で、非常に軽くて耐久性があります。BTSの名前がメッセンジャーバッグにプリントされています。✅持ち運び方もいろいろ:ショルダーバッグ、メッセンジャーバッグ、トートバッグとしても使えます。服装に合わせやすいです。シンプル、カジュアル、軽量、仕事、旅行、ショッピングなどの日常使いに最適です。✅サイズ詳細:15.2インチx3.5インチx13.4インチ、ハンドルの高さ:9インチ-19.3インチ。サイズは調整可能です。✅大容量:ファスナー開閉。バッグの中には大きなスペースがあり、小さなものを入れる小さなオープンポケットがあります。このバッグのスペース利用率は非常に高いです。携帯電話、財布、iPad、本、スナック、水筒、化粧品などの日用品を収納できます。OFFICIALLIGHTSTICKMAPOFTHESOULSPECIALEDITION-コンテンツ：ストラップ,ダストバック,取扱説明書,保証書,QRカード,フォトカード7枚含む-製造国：MADEINKOREA-素材：ABS/PC-サイズ：95.2X95.2x226.9mm-仕様電池：アルカリ単4形×3本※別売★おまけ付き★写真2枚目参照全部付けます。
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