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- 値下げ【直筆サイン】NEMOPHILA メンバー直筆サイン入りポストカード
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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。地獄のゆるふわバンド「NEMOPHILA」のメンバー直筆サイン入りポストカードになります。こちらは折り曲げされないようにクリアハードケースに入れて送付させて頂きます。こちらは新品となります。しかし商品状態に細かい方や神経質な方は予めご遠慮下さい。あくまでも中古品とのご認識、ご理解のある方のみご検討を宜しくお願いいたします。いかなる理由があっても、ご発送後の返品,返金についてはお断りさせて頂いておりますので予めご了承ください。#NEMOPHILA#REVIVE#ネモフィラ#NEMOPHILAサイン#nemophilaサイン#LOVEBITES#ネモフィラサイングッズ種類···ポストカードグッズ種類···ポストカード
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