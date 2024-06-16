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中国　明時代\u0026清時代　大皿2点　アンティーク　送料込み0811
商品番号 J15481226470
商品名

中国　明時代\u0026清時代　大皿2点　アンティーク　送料込み0811
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

３つ目に釉薬の貫入、窯キズがあります。送料込み　即購入ok！①口径　21.5cm高さ　3.0cm②口径　22.0cm高さ　4.0cm●その他、注意事項：同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。別々に送っていただきたい場合は、事前にお知らせください。中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。
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