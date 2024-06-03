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【美品未使用】ポケモンカードゲーム　ゴールデンボックス　サプライ
商品番号 V25361415117
商品名

【美品未使用】ポケモンカードゲーム　ゴールデンボックス　サプライ
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームソード＆シールド25thANNIVERSARYGOLDENBOX1セットとなります。カードは付属しておりません。\u003cセット内容\u003e・デッキシールドプレミアム・グロス×1セット(64枚)・箔押しラバープレイマット×1枚・金属製ダメカンサイコロ×12個・金属製マーカー（どく/やけど）×各1個・合皮製デッキケース×1個・合皮製プレイマットケース×1個・合皮製ダメカンケース×1個・ポケモンコイン×1個・外箱
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