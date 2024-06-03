仮面ライダーギーツ　DXゾンビブレイカー

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商品詳細
外箱が剥がれていたり、破れている箇所が2箇所あります。ほとんど使用していないので、状態は綺麗です。動作確認済みです。
http://narcologia.ru/goods/browse188091.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic974037.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial604016.html
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DXゾンビブレイカー｜仮面ライダーおもちゃウェブ｜バンダイ公式サイト
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