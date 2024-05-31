SKBハードケース　ジャガー　ジャズマスター用

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商品詳細
SKBのハードケースの出品です。JaguarやJazzmasterに対応しています。通常のハードケースでは持ち運ぶには重いですが、こちらのSKBのハードケースであれば運搬も可能です。スタジオへの運搬の際にギグバッグでは心許ない方にはピッタリのケースです。Jaguarの自宅保管用に使用していましたが、ギターを手放してしまったため出品します。多少の値引きでしたら対応できるかもしれませんのでご気軽にコメントください。※鍵は付属しておりませんので、あらかじめご了承ください。※表面に白い傷がありますが、保管には影響ございません。■サイズ・外寸-全長：約116cm -横幅：約45cm -厚み：約13cm■重量：約5kg
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