美品　LANAI ソプラノ ウクレレ UK-350　マホガニー単板

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LANAIラナイ ソプラノウクレレUK-350マホ単板 マホガニー単板ハードケース付きこの度はご覧頂き、ありがとうございます。国産の名品ウクレレです。今は作られていないので希少です。指板、ナットやサドル等には高級なハカランダを使ってます。ボディはマホガニー単板。響きが合板とは明らかに違いクリアーでウォーム。あまり弾いていないので、全体的にとても綺麗ですが、写真の通り、ボディに一ヶ所だけ窪みがあります。 あくまでも中古商品ということで、細かい擦り傷等お気になさる方は何卒ご遠慮下さいますよう宜しくお願いします。