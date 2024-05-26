西岡小十　絵唐津　三つ足飾皿

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荒川 豊蔵 作『唐津風 茶碗』 買取価格相場｜骨董品買取 緑和堂



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唐津｜伊万里焼にも絶大な影響を与えた技｜株式会社 栄匠堂



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十三代 中里太郎右衛門 作『絵唐津 茶碗』 買取価格相場｜骨董品買取 ...

約３５年程前にコレクションとして購入しましたが、整理の為出品します。知人が直接西岡小十さんの窯に行き、飾っていた作品を譲り受けた物を購入した為箱書きはありませんが本物保証します。小十さん独特の雰囲気がある絵付がとても上品で、窯の中で溶けた藁灰が窯変となり白と茶のコントラストが美しい作品ですが、一点気になる所があるとすれば、温度が高すぎる場所にあったせいか若干斜になっています。口径約１９cm、高さ約５cm〜７cm