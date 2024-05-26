

林正太郎 木賊紋・麦藁手 志野 ぐい呑 共箱 | ncrouchphotography.com



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現代陶芸 林正太郎 志野 ぐい呑 レア品 | eclipseseal.com



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林正太郎作 紅志野 徳利 共箱 略歴付 酒器 | ncrouchphotography.com



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10代大樋長左衛門年郎（陶冶斎）共箱 文化勲章受章者 | labiela.com

最終値下げ価格です纏め買いによる送料相当のお値引き以外値下げ交渉はご容赦下さいサイズ：径6.1～6.6、高5.7cm縦線、木賊模様を施したスッキリデザインの志野です正太郎さんの作品としては珍しいですね共箱は四方箋の確りとした仕立てです当方入手後に使用せず前所有者の使用有無は判りませんが箱から出しても酒臭は有りません長期未使用保管品か？特記すべき瑕疵のない美品です