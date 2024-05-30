ヤマハ ポータブル PA システム ステージパス400i

YAMAHASTAGEPAS400iです。経年による傷や汚れはあります。写真三枚目は少し大きな傷。簡単な音出しは確認済みです。本体・電源コード・スピーカーケーブル１本となります。取扱説明書また購入時の箱はありません。スピーカーのケーブルが１本ありませんがよろしくお願いします。まだまだ充分に使える品かと思います。送料はこちらで負担します。発送はらくらくメリカリ便を予定してます。※使用品や中古品にご理解のある方、どうぞよろしくお願いします。また、コメント欄で商談中でありましても購入につきましては即決が優先となりますのでご了承ください。ヤマハ種類...PAシステム



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