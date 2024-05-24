PXL8 スイッチャー

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数年前に購入しあまり使わず放置していたものですいろいろエフェクターを持ち込むのが面倒でマルチエフェクターを使用してエいました説明書ありません私もネットで使い方を調べました各スイッチに設定することもとても簡単でした。必要な方に使ってもらえればと思います出品前に動作確認しましたがとりあえず問題はないようでした。