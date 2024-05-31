【美品・新品】 跋陀婆羅菩薩　荒彫　総檜　台付　総高さ約33.5㎝

#仏像の商品一覧（イオリ即購入OK）■商品の状態先代が仕入れた在庫を整理するため出品しており、お安く提供させて頂きます。新品・未使用です。■発送メルカリ便で基本的にご購入後、24時間以内にご発送致します。時間指定も可能です。■即購入OKです。値下げ交渉可能です。※まだまだ取引数は少ないですが、お取引頂いた皆様から高評価を頂いております。これからも気持ちの良いお取引を続けてまいります。■跋陀婆羅菩薩(ばったらぼさつ)の台付仏像になります。材質は総檜で珍しい仏像となります。■サイズ総高さ 約33.5㎝幅 約11.5㎝(下台)奥行 約7㎝(下台)※詳細は写真をご参考ください。■跋陀婆羅菩薩お風呂の神としてお祀りされている菩薩です。入浴中に悟ったために、浴室にお祀りされています。お風呂の御守りとして如何でしょうか。※写真の色味・質感につきましてはスマホ等の機種によって見え方が異なる場合がございますのでご了承ください。※材質が木材ですので季節や設置場所によっては伸び縮みし、まれに割れが生じることもあります。また、割れを防ぐために隙間を作ってあることもあり、そのためにぐらつくこともありますのでご了承ください。ご質問等ありましたら、お気軽にコメントください。素材...木彫主題...仏像・神像#跋陀婆羅菩薩#荒彫#檜#お風呂の神様#菩薩#仏像



木彫仏像 跋陀婆羅菩薩立像 総高18ｃｍ つげ材木地仕上 木彫仏像の制作 ...



木彫仏像 跋陀婆羅菩薩立像 総高30ｃｍ つげ材木地仕上 木彫仏像の制作 ...



木彫仏像 跋陀婆羅菩薩立像 総高18ｃｍ つげ材木地仕上 木彫仏像の制作 ...



跋陀婆羅(バッタバラ)尊者像、跋陀婆羅菩薩 (立像5寸) 京仏商谷口の ...



跋陀婆羅(バッタバラ)尊者像、跋陀婆羅菩薩 (立像5寸) 京仏商谷口の ...



氷見・高岡へ万葉の旅⑱―烏蒭沙摩明王、韋駄天と跋陀婆羅菩薩 l 自然と ...



ｙｏｍｏｙａｍａ⑦ －跋陀婆羅菩薩と開浴－】 京仏商谷口の日々雑録 ...



跋陀婆羅(バッタバラ)尊者像、跋陀婆羅菩薩 (立像5寸) 京仏商谷口の ...



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跋陀婆羅(バッタバラ)尊者像、跋陀婆羅菩薩 (立像5寸) 京仏商谷口の ...



跋陀婆羅(バッタバラ)尊者像、跋陀婆羅菩薩 (立像5寸) 京仏商谷口の ...



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仏像 総桧 丸台座 東立弥陀 ３寸



木彫仏像 跋陀婆羅菩薩立像 総高18ｃｍ つげ材木地仕上 木彫仏像の制作 ...



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