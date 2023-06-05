ディズニー くまのプーさんとピグレット 陶器製

開封しましたが飾ってなかったです、箱の傷あり、写真で確認ください、自宅保管の為、ご理解あるかた宜しくお願いいたします。値下げは出来ません既購入ok



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ピグレットはむしろこちらが正しいのでは、、ぽってりかわいい ...



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