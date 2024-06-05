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- 掛軸『竹林猛虎』尺八立 安江政敏作 太巻二重箱 絹本 J112
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商品詳細
掛軸『竹林猛虎』尺八立絹本工芸軸安江政敏作寸法横幅65cm縦幅193cm陶器軸先、太巻二重箱目立ちませんが裏から見ると若干のシミがあります。ご理解いただける方お願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/choice240985.html
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