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BD-2 (Blues Driver)
商品番号 R55772254942
商品名

BD-2 (Blues Driver)
ブランド名 ボス
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エフェクター複数所有のため出品致します。家族の代理出品となりますので当方専門的知識はございませんが、お取引は責任をもって対応させて頂きますので宜しくお願い致します。中古品稼動品となります。元箱付属品あり(画像の物が全てです。)送料込即購入⭕BD-2(BluesDriver)BOSS#BOSS#BD_2_BluesDriver_
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