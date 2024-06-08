【新品】オーボエ　かまぼこケーン100枚＋予備5枚　メーカー不明

【新品】オーボエ かまぼこケーン100枚＋予備5枚 メーカー不明です。厚さは大体0.50～0.60mmと幅広いです。在庫がいっぱいあるので必要な方にお安くお分けしたいと思い出品致しました。おそらく材料は、Mギース、リゴティ、シャンタン、シルバーケーン、アリオードのどれかかと思います。ご理解の上ご入札ください種類···オーボエアクセサリー・パーツ···リードレベル···中級者



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