A-One ミニオルガン/ミニシンセサイザー カレン☆動作良好品☆昭和レトロ珍品

☆レア珍品☆ビンテージ☆レア貴重☆昭和レトロ ミニオルガン ミニシンセサイザー☆A-oneエーワンeleksoundカレン☆☆eleksoundシリーズでも和音、コードが弾けるのが特徴のカレン☆ポリフォニック動作品☆全鍵盤音出し確認済み☆バッテリー液漏れなし☆音程も合っています☆✳︎古いモノのためvol.ノブ回す時ガリ出る時あります。本体のみの発送です。単3電池４本で稼働します。独特な温かいビンテージな音色がとても良いです。デザインも昭和のレトロポップ感があっていて部屋に置いとくだけでも味になります☆(41cmx16cmx3cm素人寸法)自宅スタジオに飾っていたモノのため利用頻度は極少くないです。ビンテージ機材/現状品である事ご理解の上ご購入願います。プチプチ厚めに巻き、新品のダンボールに入れ丁寧に発送いたします。(発送まで最大~7日かかります)★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★〓★\u003cお願い\u003em(._.)m˚✧₊⁎゜・:，。゜・:，。★゜・:，。゜・:，。☆゜・:，。゜・:★゜・:，。゜・:，。☆゜・:，。゜・☆残念評価3つ以上ある方のご購入はお控え頂ければ幸いです。m(__)m☆到着後からの受け取り評価に数日要する方のご購入はお控え頂ければ幸いです。m(._.)m☆コンビニ•ATM払いの方はご購入をお控えいただければ幸いです。m(__)m☆梱包資材の準備や仕事の都合上、発送までに最大7日かかる場合もございます。ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄☆非喫煙、ペット無し、冷暗除湿の環境ですʕ•ᴥ•ʔ(○・ω・)ノ-------------end-------------☆★✳︎エレックサウンドeleksoundトミータカラカシオトーンポータサウンド#シンセサイザー#リズムマシンCasioMTCasioPTCasioCTミニキーボードミニオルガントイ楽器シンセサイザーミニシンセリズムマシンYamahaPSSYamahaPSMicrokorgSP-404Lo-fiサンプラーDTMDAW昭和レトロテクノハウス種類···キーボード・シンセサイザー



2023年最新】ミニオルガンの人気アイテム - メルカリ



昭和レトロ 電子オルガン エーワンエレクトロン A・ONE 」を買い取り ...



2023年最新】microkorg ptの人気アイテム - メルカリ



ビンテージ 折り畳みミニオルガン



Rhodes Stage Piano 73鍵 MarkⅡ



中古】希少 National R-1088 ナショナル ポータブル AMラジオ ミニ ...



Amazon | オースチン ミニクーパー プラモデル 当時物 昭和レトロ ...



再入荷！プッシュポップ☆ショルダーバッグ☆カメラ☆ピンク バッグ ...



2023年最新】microkorg ptの人気アイテム - メルカリ



アンティーク雑貨 ジャンク品 昭和初期 MIKI ORGAN(ミキオルガン) レトロな雰囲気漂うオルガン(R-048665)



Amazon | オースチン ミニクーパー プラモデル 当時物 昭和レトロ ...



再入荷！プッシュポップ☆ショルダーバッグ☆カメラ☆ピンク バッグ ...



再入荷！プッシュポップ☆ショルダーバッグ☆カメラ☆ピンク バッグ ...



2023年最新】ミニオルガンの人気アイテム - メルカリ



中古】希少 National R-1088 ナショナル ポータブル AMラジオ ミニ ...