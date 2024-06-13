ポケカ教室　イーブイ

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ポケカ教室でもらいました。デッキあがりシート付きです！カードの状態はスタッフの方から手渡しで受け取るので、ご理解ある方のみご購入お願いします。デッキあがりシートもスタッフの方が開いて見せてくれたので、破れなどはないですがこちらもご理解お願い致します。受け取ってすぐ写真のスリーブに入れ持ち帰り、暗所で保管しています。このままスリーブ付きで発送致します♪あまり出し入れしたくないので裏面の写真は省略していますがご希望あれば撮影します。イーブイ プロモカード