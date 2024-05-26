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【値下げしました】ダダリオ　リコＨリガチャー
商品番号 Y50155997667
商品名

【値下げしました】ダダリオ　リコＨリガチャー
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 2,220 円
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商品詳細

種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···リガチャー・キャップB♭クラリネット用のリガチャーです。試奏程度の使用な為、変色や歪みなどが無く美品です。購入時のケースはありませんが、キャップと共に出品します。【商品情報】ハリソンのリガチャーをベースに、独自のアイディアを取り込みデザインされたリガチャーです。金属部分が若干太めに設計されているので、芯のある音色を作ることが可能です。オリジナルキャップ付
http://narcologia.ru/goods/Adder701875.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring336796.html
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