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矢沢永吉✦E.YAZAWA ✦ サングラス(logos)レッド新品
商品番号 E33663209803
商品名

矢沢永吉✦E.YAZAWA ✦ サングラス(logos)レッド新品
ブランド名 Espare
特別価格 税込 5,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材本体:プラスチック(ポリカーボネート製)ケース:PUアルミサイズ本体サイズ:約H4.5cm×W13.7cm×テンプル長さ14.1cmレンズサイズ:H4.5cm×W5.5cmケース外寸:16cm×6.5cm×3.5cm加工方法本体:熱転写インジェクションケース:生地手張り成型#COCO_YAZAWASHOP#永ちゃん　#YAZAWA
http://narcologia.ru/goods/manufacture788641.html
http://narcologia.ru/goods/traverse768026.html
http://narcologia.ru/goods/smear208704.html

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