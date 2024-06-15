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- 矢沢永吉✦E.YAZAWA ✦ サングラス(logos)レッド新品
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商品詳細
素材本体:プラスチック(ポリカーボネート製)ケース:PUアルミサイズ本体サイズ:約H4.5cm×W13.7cm×テンプル長さ14.1cmレンズサイズ:H4.5cm×W5.5cmケース外寸:16cm×6.5cm×3.5cm加工方法本体:熱転写インジェクションケース:生地手張り成型#COCO_YAZAWASHOP#永ちゃん #YAZAWA
http://narcologia.ru/goods/manufacture788641.html
http://narcologia.ru/goods/traverse768026.html
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