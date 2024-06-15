MAN WITH A MISSION公式グッズ シートクッション カー用品 ...

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◎マンウィズの公式グッズシートクッション2点・ITAIお毛並みファーです！カー用品になります。シートクッションは裏表で使えるWロゴデザインです。ITAIお毛並みファーは裏には滑り止めが付いております^^※写真9・10番はお借りしましたm(__)m※バラ売りは考えておりませんm(__)m※息子がバイト代で購入したもので、私はお名前と顔くらいしかわかりませんが、質問があれば返答致します´д`;◎サイズクッション Size 約直径36.5cmファー Size 約W140×H38cm◎状態数年前に公式サイトより新品で購入し、袋から出しています。遠目ではわかりにくいですが、写真6番のように黒の柄には少しひび割れがあります。白い柄は割れはないです^^お毛並みファーは畳んでいた為、毛並みにクセがついています。車にはもちろん、家でも座って使用したことはなく、日の当たらない場所に飾ってあり全体的にキレイです！※全体的に美品ですが、子どもが扱っていた中古品という事をご理解いただいた上でご購入をお願い致しますm(__)m※ご購入前に気になる点などご質問くださいm(__)m※梱包の際、再利用品や商品と関係のない名称が記載されたものを使用する場合がございますm(__)m人気グループ···MANWITHAMISSION(マンウィズ)