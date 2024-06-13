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フレンチホルン　サイレントブラス
商品番号 K45804572204
商品名

フレンチホルン　サイレントブラス
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHASILENTBRASSSYSTEMSB3-9ホルン用になります。数年前に購入しましたがあまり使わないまましまい込んでおりました。付属品が揃っているかは不明ですが、使うために必要なものは揃っております。夜でも楽器が吹けるほど、外に漏れる音は小さくなり、イヤホンで聞くことができます。付属のイヤホンはついておりますが、初期の時から音がざらつきますので、ご自身で用意するほうがいいかと思います。また、ホルンに装着する部分のスポンジ？が削れたりしております。使用には問題ないです。動作確認済みです。電池はそのまま使えますが、新品ではございませんのでご了承下さい。アクセサリー...その他
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