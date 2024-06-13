フレンチホルン　サイレントブラス

YAMAHASILENTBRASSSYSTEMSB3-9ホルン用になります。数年前に購入しましたがあまり使わないまましまい込んでおりました。付属品が揃っているかは不明ですが、使うために必要なものは揃っております。夜でも楽器が吹けるほど、外に漏れる音は小さくなり、イヤホンで聞くことができます。付属のイヤホンはついておりますが、初期の時から音がざらつきますので、ご自身で用意するほうがいいかと思います。また、ホルンに装着する部分のスポンジ？が削れたりしております。使用には問題ないです。動作確認済みです。電池はそのまま使えますが、新品ではございませんのでご了承下さい。アクセサリー...その他



SB3J サイレントブラス フレンチホルン用



◎YAMAHA サイレントブラスシステム SB3-9フレンチホルン用



Amazon | YAMAHA/YHR-567D ヤマハ フレンチホルン ダブル ...



YAMAHA サイレントブラス SBJシリーズ - 楽器堂管楽器専門ショップ



YAMAHA サイレントブラス SB3J 【ホルン用 (フレンチ ホルン) 】【2023 ...



ヤマハ - 【中古】【値下げ】ヤマハ サイレントブラス ホルン用 SB3 ...



YAMAHA サイレントブラス SB3J 【ホルン用 (フレンチ ホルン) 】【2023 ...



SB6J サイレントブラス フリューゲルホルン用



ヤマハ | サイレントブラス™ - サイレントブラス™ - 概要



ヤマハ - 【中古】【値下げ】ヤマハ サイレントブラス ホルン用 SB3 ...



ヤマハ YAMAHA サイレントブラスシステム SB3-9 フレンチホルン用 - 管楽器



YAMAHA サイレントブラス 自宅練習におすすめのミュート！ ｜管楽器の ...



ヤマハ サイレントブラスシステム【ガッキコム】



ヤマハ YAMAHA サイレントブラスシステム SB3-9 フレンチホルン用 - 管楽器



YAMAHA サイレントブラス SB3J 【ホルン用 (フレンチ ホルン) 】【2023 ...