楽山焼 ぐい呑 お猪口 十一代 長岡空権 酒器 作家 共箱入り ...

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商品詳細
楽山焼長岡空権のぐい呑です。桐箱に入っていて、蓋の裏に十一代空権とあります。作品の下方には、空と印されています。抹茶碗で有名な陶芸家ですので、お猪口は希少です。箱には経年劣化がありますが、お品物は綺麗に保管されています。口径6センチ高さ約4.5センチ
http://narcologia.ru/goods/smear714604.html
http://narcologia.ru/goods/organization127762.html
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