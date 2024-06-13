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楽山焼 ぐい呑 お猪口 十一代 長岡空権 酒器 作家 共箱入り
商品番号 V70886369835
商品名

楽山焼 ぐい呑 お猪口 十一代 長岡空権 酒器 作家 共箱入り
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

楽山焼長岡空権のぐい呑です。桐箱に入っていて、蓋の裏に十一代空権とあります。作品の下方には、空と印されています。抹茶碗で有名な陶芸家ですので、お猪口は希少です。箱には経年劣化がありますが、お品物は綺麗に保管されています。口径6センチ高さ約4.5センチ
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