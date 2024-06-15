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【美品・希少】ポケモンカード　進化セット　フカマル　ガバイト　ガブリアス　プロモ
商品番号 H61170477827
商品名

【美品・希少】ポケモンカード　進化セット　フカマル　ガバイト　ガブリアス　プロモ
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 3,034 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2008年プロモーションカードキラカード入手後、カードバインダーで保管していました良品です。初期キズなど、不可抗力の点につきましては、ご理解の上、ご購入願います。※写真をご覧の上、ご検討ください。※ポケモンカードを他にも多数出品しております。
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