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- 【美品・希少】ポケモンカード 進化セット フカマル ガバイト ガブリアス プロモ
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商品詳細
2008年プロモーションカードキラカード入手後、カードバインダーで保管していました良品です。初期キズなど、不可抗力の点につきましては、ご理解の上、ご購入願います。※写真をご覧の上、ご検討ください。※ポケモンカードを他にも多数出品しております。
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