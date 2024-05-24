スターウォーズ　ブラックシリーズ　ダークトルパー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。☆箱擦れ、擦り傷あり。箱に折れがある為、やや傷、汚れありにしました。☆フィギュア美品になります。☆神経質な方や完璧を求める方は 購入お控えください。スターウォーズブラックシリーズ ダークトルパー
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スター・ウォーズ ブラックシリーズ ダークトルーパー F4066 正規品
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