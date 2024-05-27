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ポケカ　RRR RR まとめ売り
商品番号 T43972465451
商品名

ポケカ　RRR RR まとめ売り
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 3,359 円
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商品詳細

ポケモンカード全てスリーブ保管まとめ売り　　バラ売り不可でお願いします。vvstarvmaxRRRとRR合わせて135枚あります主にvstarユニバースのカードが多いです。自宅保管ですのでカード反り、多少の白カケ等あるカードもありますのでご理解いただきあくまでもプレイ用でお願い致します。画像の追加等何か質問あれば宜しくお願い致します。検索ワードrrrまとめ売りvstarユニバースrrrrrまとめ売りポケカ　まとめ売り
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