BORUTO NARUTO サスケグッズセット\n缶バッジ ストラップ等まとめ売り

BORUTONARUTOサスケグッズセット缶バッジストラップ等まとめ売り◆あまり出回ってないものもあります✨◆缶バッジ、ラバーストラップ額あて開封しましたが未使用です。◆他、新品未開封です。◆バラ売りなし、簡易梱包。◆写真に写ってるものが全てです。◆他の商品と同時購入の場合は値引き致します。↓#はなママSHOP◆梱包プチプチ+ビニール梱包リサイクルのものを使う場合があります。◆発送定形外になる予定です場合によってはゆうパケットポスト、またはメルカリ便に変更します。◆コメントなし即購入可です！グッズ種類...キーホルダー



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