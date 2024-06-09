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【BANDAI】ポケットザウルス/色鉛筆12色
商品番号 Y47365562234
商品名

【BANDAI】ポケットザウルス/色鉛筆12色
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 6,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1987年に大ヒットしたBANDAIポケットザウルスです。折れ、欠けなどは見受けられません。目のペイント部分は薄くなっています。色鉛筆の減り具合など写真でご確認ください。※お値下げ不可※神経質な方はお断りいたしますグッズ種類···文具キャラクター···その他#レトロ#ポケットザウルス
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