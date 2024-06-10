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商品詳細
本間武男リトグラフ『カラ松の丘Ⅵ』額サイズ440×560㎝個人所有です。経年劣化ご了承ください。額装マットに汚れがあります。リトグラフ自体には目立った汚れは見当たりません。
http://narcologia.ru/goods/scissoring820096.html
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