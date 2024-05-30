優先入場整理券　時間指定なし　ディズニー

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東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの全てのアトラクションのうち、いずれか一つを優先的に営業中の好きな時間帯に利用できる優先入場整理券3枚セットです！40周年、ハロウィンで大変混雑していました。使い忘れてしまったので出品いたします。2023年10月1日以降は○ソアリン・ファンタスティックフライト○美女と野獣魔法のものがたり○ベイマックスのハッピーライドの3つのアトラクションが追加で利用不可となりましたのでご注意下さい。今後に新しくオープンするアトラクションでの使用はできないそうです。折って保管していましたので、画像をご確認の上でご検討お願い致します＾＾使用方法をご存知の方のご購入をお願いいたします。また現地でのトラブルにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。すり替え防止のため、ご購入後の返品・キャンセルはお断りしています。全てご理解、ご納得された上でのご購入お願いします＾＾定形外で発送予定ですが、プラス料金にて他の発送方法に変更も可能です。お声がけください。バケパのポップコーンケースと同包も可能です(◠‿◠)遊園地/テーマパーク...東京ディズニーシー遊園地/テーマパーク···東京ディズニーランド枚数···3枚#ファストパス#ハロウィン#ディズニー#40周年#ランド#シー#バケパ#ポップコーン