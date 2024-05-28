【未開封】ロイヤルカナン 消化器サポート 猫 2kg

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商品詳細
【未開封】ロイヤルカナン猫用食事療法食消化器サポート2kg★賞味期限2024年8月26日★原産国フランス【要注意】同じロイヤルカナン消化器サポートでも可溶性繊維ではありませんのでご注意ください。出品物は嘔吐、下痢、軟便等に適したフードになります。防水対策をしてダンボール発送します。ペットの種類...猫フードの特徴...ドライタイプ総重量...2〜2.9kg
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