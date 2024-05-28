＊＊ヒルズ c/dチキン猫用 マルチケア 尿ケア コンフォート 4kg×2袋＊＊

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賞味期限は2024年1月です＊＊■ブランドプリスクリプションダイエット■風味チキン■ペットの成長段階アダルト■商品の形状ドライ■特殊な用途免疫システムの健康,尿路の健康■この商品についてストルバイト尿石溶解時の管理に、最短7日間(平均27日間)で役立つことが科学的に証明されています。ストルバイト尿石、シュウ酸カルシウム尿石形成、および特発性膀胱炎に配慮しています。精神的な健康維持に配慮しています。健康的な長期給与に適しています。健康をサポートし、免疫力を維持します。#ヒルズ #猫 #キャット #マルチケア #コンフォート #メタボリック #シーディー #尿路 #結石 #体重管理#ネコ #ドライ #ストレス#フィッシュ #ペットフード