オーバーフロー加工部品【20セット+ホールソー】メダカ飼育ケース タライ トロ舟

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#五色アクア出品一覧#他の数量・ホールソー有無のセット降雨や足し水の際、飼育ケースの水位を一定に保つ為の加工（オーバーフロー加工）用部品とホールソー（穴あけ工具）のセット、未使用新品・匿名配送送料無料です。NVボックス、トロファスト、ジャンボタライ、トロ舟、プラ舟等のプラスチック製メダカ飼育容器の水溢れ対策に最適です。パッキン付なのでシーリングの必要がなく手軽に施工でき生体にも安全ですし、施工後も簡単に分解できますので網の張り替え・容器の収納時に便利です。高品質なホールソーは案外高価（1,500円前後？）ですが、このセットでしたら気軽に加工に取り組めると思います。ホールソーは中国製ですが、合成樹脂製容器に穴を開ける程度なら問題なく使えます。【インパクトドライバー使用不可。ドリルドライバーをお持ちでない場合はホームセンターでレンタルできる事が多いです】セット内容★バイメタルホールソー22mmx1個★L型パイプ・直線パイプ・パッキンx各20個★高耐候性結束バンドx20本+予備分数本★流出防止ネットx1枚（余裕をもってご購入数量分以上切り出せる大きさ）【施工手順】１．穴あけ位置を決めます。２．ホールソーで穴を開け、バリ・カエリをやすり・カッター等である程度滑らかにします（あまりに凸凹だと水漏れする可能性があります）。３．ネットを7～8センチ角に切り、L型パイプのネジ山ない方に結束バンドで取り付けます。４．容器の内側にパッキンを挟みL型と直線のパイプを通して手で絞めつけます（手で少し締める程度でOK）。※穴あけ位置が高めになった場合はパイプを斜めにして水面を下げ調整する事ができますが、上げ調整はできませんので高め推奨です。【ご了承いただきたい事】・写真の容器類は商品に含まれません。・工事用部品ですので表面仕上げは必ずしも良くありません。またロットによって色合いや質感が若干異なる場合があります（実際はそれなりに綺麗です。バーコードシールは剥がしてお送りします。）五色アクア用品の種類...水質管理用品