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和風リボン(ピンク②)わんちゃん猫ちゃん用首輪
商品番号 E44334632910
商品名

和風リボン(ピンク②)わんちゃん猫ちゃん用首輪
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 64,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シングルリボン580円1点出品他のリボンを含めお一人様6点まででよろしくお願いいたします(\u003e_\u003c)出品直後、複数ご購入のご希望が入ります事も多く、まとめ作業中だけ「確認用」金額を変更、または出品一時停止とさせて頂く場合がございます。コメントを最初に頂いた方優先にてご了承下さい。おまとめ専用になっていたり、コメントが入ってるものを即購入してしまうのは申し訳ありませんがお控えのご協力お願いしてますm(__)m安心してご購入頂く為、オゾン発生機を使用し、完成したリボンを全て密閉袋にいれオゾン滅菌を施しまして発送させて頂きます。その為オゾンの独特のニオイがする場合がございます。ニオイが気になるようでしたら開封し、少し置いてからご使用下さい。消毒液の噴霧ではありませんので、シミなどにはなりません。※発送について当面も変わらず新型コロナ対策の為、発送なども数をまとめて一度に発送せざるを得ず少しお時間を頂きます場合がございますm(__)m※受注制作、オーダーは只今お受けしておりません(\u003e_\u003c)素材国産綿100%布製サイズ、19～30cmくらいリボンサイズ6.5cmリボンはスライドするので、おうちの子に合わせて付けてあげて下さい(^^)セーフティバックルへ変更は+50円、リード繋げるタイプへのベルト変更は+100円になります。生地終了の物もありますので、変更は購入前にご連絡よろしくお願いいたします(^^)郵便事故について追跡記録付きをご希望の方は追加料金(メルカリ便封筒タイプ)を+100円にて変更させて頂きます。ご希望の方はご購入前にコメント下さい。通常定形外発送の場合は保証しかねますのでご了承ください(\u003e_\u003c)おまとめ２つ以上ご購入からおまとめ割引は2点めから100円ずつ割引きさせて頂いております。既製品ではありませんのでハンドメイドにご理解ある方よろしくお願いいたします。また、神経質な方、完璧を求める方はご遠慮くださいm(__)m#犬#猫#犬用#猫用#ハンドメイド#ペット首輪#首輪
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