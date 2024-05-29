【送料込】フルーツオブザルーム　90s アニマル　牛　プリント　Tシャツ

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_SizeWomensorKidsLength(総丈):52cmShoulder(肩幅):37cmSleeve(袖丈):16cmWidth(身幅):40cm_MaterialCotton50%/Polyester50%_ConditionNormalconditionFruitoftheloom90'sCawtee※多少のサイズ誤差はご了承ください。コンデション等には細心の注意を払っておりますが、古着にご理解頂いた上、予めご了承頂けると幸いです。※カメラや反映されにくい色の関係で実物とは多少異なる場合がございます。その他ご質問等はお気軽にお申し付けください※基本お値下げ等は行っておりませんのでご了承下さいませ。その他ご質問等はお気軽にお申し付けくださいUSA製アメリカ古着ユーロ古着vintageイギリス軍フランス軍ドイツ軍チェコ軍ユーロミリタリーヴィンテージ