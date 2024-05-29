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SUN VALLEY サンバレー プルオーバー 新品 ドロップショルダー 黒
商品番号 L79844287760
商品名

SUN VALLEY サンバレー プルオーバー 新品 ドロップショルダー 黒
ブランド名 サンバレー
特別価格 税込 1,365 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こたらは、SUNVALLEYサンバレーのボイルブラウスサンバレー定番の形で軽くて柔らかく後ろボタンで、形もふんわりとっても可愛い♡プルオーバーです。新品未使用タグ付きです。製品化した後、職人さんが染めている為、ふんわりと素材の表情を引き出している日本製品染めです。ダブルガーゼで、柔らかく着ごごちがいいです。ゆったりと肩が落ちるドロップショルダーで、お袖の形がふんわり大きすぎず、可愛い形になっています。ダブルガーゼなので、生地は少し薄目ですが、その上にベストを合わせたり、カーディガンにも。ノースリーブワンピのインナーとしても可愛いです。素材綿100％お色優しげな黒サイズM着丈57センチ身幅63センチ裄丈65センチサイズはMと表記されていますが、ほぼフリーサイズです。Lサイズの私でも着用出来ます。ナチュラルなのがお好きな方いかがでしょうか(*^^*)同じデザインの色違い淡いグリーンも、出品しております。宜しければご覧下さい。他にも、Dgyのカジュアルワイドパンツ、サロペット、デニムなどなど出品しております。宜しければご覧下さいませ(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)おまとめ割りいたします。色···ブラック柄・デザイン···無地/ワンポイント#dgy#SO#ルピリアン#サマンサモスモスSM2#スタジオクリップstudioclip#キューブシュガーcubesugar#エヘカソポ　ehkasopo#アーバンリサーチドアーズ#nano・universe#ユナイテッドアローズ#nikoand...ニコアンド#無印良品#08mab#エコロコ#クレアデリス#ネストローブ#ヘブンリー#イチichi#サンバレー#カリネ　caliner#リンネル#ナチュラン#SUNVALLEYサンバレー#cielarge#BLUCIELO#eka#fuku#greenlace#Ebonyivony#ツクロイ#カットソー#レディース季節感···春、秋、冬テイスト・シーン···オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル
http://narcologia.ru/goods/recommended780590.html
http://narcologia.ru/goods/enquire942189.html
http://narcologia.ru/goods/displease129231.html
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