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- LACOSTE LIVE 限定色 OVERSIZED TEE 36\"
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商品詳細
カラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···Uネック季節感···春、夏ご覧頂き誠にありがとうございます。香港のリミテッドエディション。ミントグリーンにフラミンゴピンクの相性抜群。丈が短くワイドなので可愛いです。●SIZE・身丈56・身幅50・袖丈20・肩幅50(平置きcmで測定しております。)●COLOUR・ミントグリーン・●CONDITION【S】新品未使用【A】美品【B】目立った傷や汚れの無い良品【C】少し傷や汚れあり【D】目立った傷や汚れありのダメージ品
http://narcologia.ru/goods/waveform52017.html
http://narcologia.ru/goods/browse773591.html
http://narcologia.ru/goods/unusable900874.html
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