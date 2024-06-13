ハトラ　カットソー　Mサイズ

出番が無いため出品させて頂きます。ブランド:hatraサイズ:M肩幅約47着丈約79.5身幅約55袖丈約28.5※素人採寸でございますので、若干の誤差はご理解のほどお願い致します。使用していた為、若干の使用感はございますが、目立った傷・汚れはございません。まだまだ着ていただけるかと思います。※素人保管の為、ご理解の程よろしくお願い致します。



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