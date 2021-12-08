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ボリュームスリーブ
商品番号 O29250319502
商品名

ボリュームスリーブ
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かなりお気に入りだったのですが着る機会が無い為お譲り致します！許容範囲内ですが小さなホロホロとした状態な所がございます
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