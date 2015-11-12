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商品詳細
カラー···ブラウンGUCCIのクラッチバックになります。2、3回使用したぐらいでほぼ未使用になります。冠婚葬祭などにも使えると思います。GUCCIルイヴィトンCHANELバック 財布 レディースメンズ クラッチバックカレイドレザー
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