♡残りわずか♡パーティドレス ネイビー 膝丈 M ワンピース お呼ばれ レース

♡--------------------------------♡✅コメントなし即購入24時間大歓迎✅全国送料無料✅フォロー割適用♡--------------------------------♡※普通郵便で発送の場合は、土日は日本郵便が発送業務お休みのため、到着は4〜10日かかります。※普通郵便→ネコポスやゆうパケットに変更の場合は+100円頂きます。●商品説明●●お色ネイビー●総レースが華やかな、ネイビー色のパーティードレスです。●ミモレ丈とスタンドカラーで、上品かつきちんと感がでるデザインになります。●ハイウエストでさりげなくスタイルアップ！！！●ドレッシーになり過ぎない適度なきちんと感で、結婚式はもちろんディナーやデートにも使いやすいアイテムです。サイズ（cm）着丈/袖丈/バスト/肩幅/ウエストM：122/56/80/37/74※1〜3cm程度の誤差が生じる場合がございます。◉パソコンやスマートフォンの画面によって、実際の商品と多少色味が異なる場合がございます。◉モデル写真とデザインが若干異なる場合がございますので現物写真にてご確認ください。◉なにかありましたら、評価前に必ずお知らせ頂きますようお願いしますm(__)m◉海外製品の為、慎重に検品をさせていただいておりますが、日本製品に比べて縫製が粗い・小さな汚れやほつれ等がある場合があります



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