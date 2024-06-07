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MONTBLANC折り財布
商品番号 F88263350306
商品名

MONTBLANC折り財布
ブランド名 モンブラン
特別価格 税込 6,900 円
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商品詳細

購入して使う機会がなかったので、出品致します。縦16センチ横10センチです。
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