COACH コーチ ダブルジップ シグネチャー ピンクレモネード ポーチ　長財布

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新品、未使用、タグ付きリストレット長財布DOUBLEZIPWALLETINSIGNATURECANVASアメリカ定価:178ドル型番:16109QBR6Kカラー:シグネチャー ブラウンxピンクレモネード金具の色：ガンメタルサイズ横幅：20cm高さ：12cmマチ：2cm.ストラップ全長:31cm仕様本体：ファスナー開閉x2内部:カード入れ×6オープンポケット×3ストラップ取り外し不可素材:PVCコーティングキャンバス/レザー付属品:タグ、ケアカード＊アメリカのコーチアウトレット商品には元々箱は付いておりません。基本的に箱は付属しておりません(;_;)ご了承くださいm(__)m私自身がアメリカのコーチアウトレットオンラインショップにて購入した正規品、本物です。コピー商品等は一切取扱っておりません。☆商品写真4枚目は当該商品のcoach正規店発行の購入証明キャプチャ画面となります。当方の取扱商品は全て正規店にて購入したものとなりますので安心してお買い求めください☆Careinstruction付きなので日本全国のCoach直営店でもアフターケアを受けることができます。即購入OK♪即日発送致します。☆2D38