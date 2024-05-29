【極美品】トリーバーチ　かごバッグ　エラ　ストローバスケット　トートバッグ

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⭐️即購入OK⭐️送料無料⭐️匿名配送⭐️16時までのご注文で即日発送✳️ご購入前にプロフィールをご一読くださいませ。こちらにもブランド小物など出品しています→#ちゅにゃん_財布・バッグトリーバーチのエラトート、かごバッグです。クールなビッグブラックロゴ。そこにキュートに編みこんだお花のモチーフで甘さを表現。見た目の可愛さだけでなく容量も大きめで収納機能もバッチリです。かごバッグは夏だけでなく春秋冬も使える通年アイテムです。スカーフやウールのニットカバーを蓋がわりに被せて使うと、秋冬らしい暖かみのあるバッグになって寒空の下でも重宝します♪ジーンズ、短パン、ワンピースなどさまざまなコーディネートにマッチするバッグです。リゾートにも普段使いにもどうぞ。⚫︎サイズ 縦26cm横 21〜43cmマチ 13cm持ち手高さ 18cm（若干の誤差はご了承ください）⚫︎仕様 ・取り外し可能なファスナージップポーチ付き・収納袋付き⚫︎商品状態特筆すべきダメージなどはございません。状態についてはお写真をご覧ください。✅バッグは簡易包装にて発送いたします。水濡れ防止と保護のためプチプチなどで梱包し型崩れしないように袋に入れて送ります。✅お願い素材については、素人見立てのため誤って判断する場合もございます。気になる場合はお写真を拡大してご確認の上判断していただければ幸いです。商品については注意深く確認しておりますが、見落としがある場合がございます。完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。あくまでも中古品であることをご理解の上ご購入いただければ幸いです。✅出品中のブランド品は古物商のみ参加可能なブランドオークション若しくはブランド取扱店などで購入した、真贋済み本物のお品となっていますので安心してご購入ください。☺心を込めて、迅速で丁寧なお取引を心がけております。ご不明な点はご購入前に、些細なことでもなんでもお気軽にご質問ください。できるだけ早く返信いたします。トリーバーチ エラ ストローフローラルバスケットToryBurchELLASTRAWFLORALBASKETエラトートバッグカゴバッグ手編みカラー···ベージュ