JEANASIS サキゾメジャガードオーバーキャミ

短時間のみの着用です。目立った傷や汚れはありませんが、中古品でもいいとご理解のある方、よろしくお願い致します。カラー ダークグレーサイズ フリー(着丈68胸囲86)素材 表地(ポリエステル95%ナイロン5%)裏地(ポリエステル100%)あくまでも自宅管理での保管となりますので、神経質な方はご遠慮下さい。



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