セオリー❀シルクコンボ プルオーバー ポロ

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Theoryセオリーシルクコンボプルオーバーポロシャツ襟、袖、後ろがリブニットになっています。前身頃はブラウスの生地感です。シルク素材ですので、光沢があり、大人のポロシャツといった感じです。先日こちらで、１度使用されたお品を譲り頂きましたが、サイズが合わす出品ます。中古品になりますので、ご理解頂ける方のみご購入下さいませ。〇色：白〇平置寸法(素人採寸です)肩幅：42cm身幅：47cm着丈：64cm〇コンパクトにたたんで梱包しますので、配送時に畳みじわがつくことがあります。〇匿名配送致します。〇即購入頂けます。〇当方の都合で配送方法が変更になることがありますが、ご了承下さい。柄・デザイン...無地