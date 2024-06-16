【新作】裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー　frene ブラック

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定価8800円【商品について】立体的なシャーリングフリルがモードなアクセントになったジョーゼット素材のプルオーバー。スリット仕様の袖口にはパールが施されており手元を印象付けます。セットインスリーブで切り替えたシンプルな身頃によって裾のデザインが際立ち、ゆとりのあるヘムラインが腰まわりをカバー。大人のモードスタイルを堪能できる存在感のある１着です。・素材：本体：ポリエステル95％ ポリウレタン5％ 裏地：ポリエステル80％ ポリウレタン20％・お手入れ方法：手洗いの場合は水温30℃以下をお薦めします。裏返してネットに入れ手洗いコースで洗濯※タンブラー乾燥は控え、色物とは分けてください。洗濯後は形を整えてから干してください。【サイズガイド】着丈：64cm 肩幅：37cm 身幅：50cm 袖丈：53cm 袖口幅：12cm 天幅：17cm ※平置き採寸です、多少1〜２cmの誤差がある場合がございます。 予めご了承ください。Freneと同じ型の人気商品！※freneとタグ違い同型になります。色···ブラック