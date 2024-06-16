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【新作】裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー　frene ブラック
商品番号 K78031740985
商品名

【新作】裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー　frene ブラック
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価8800円【商品について】立体的なシャーリングフリルがモードなアクセントになったジョーゼット素材のプルオーバー。スリット仕様の袖口にはパールが施されており手元を印象付けます。セットインスリーブで切り替えたシンプルな身頃によって裾のデザインが際立ち、ゆとりのあるヘムラインが腰まわりをカバー。大人のモードスタイルを堪能できる存在感のある１着です。・素材：本体：ポリエステル95％　ポリウレタン5％　裏地：ポリエステル80％　ポリウレタン20％・お手入れ方法：手洗いの場合は水温30℃以下をお薦めします。裏返してネットに入れ手洗いコースで洗濯※タンブラー乾燥は控え、色物とは分けてください。洗濯後は形を整えてから干してください。【サイズガイド】着丈：64cm　肩幅：37cm　身幅：50cm　袖丈：53cm　袖口幅：12cm　天幅：17cm　※平置き採寸です、多少1〜２cmの誤差がある場合がございます。　予めご了承ください。Freneと同じ型の人気商品！※freneとタグ違い同型になります。色···ブラック
http://narcologia.ru/goods/cotton163561.html
http://narcologia.ru/goods/moisture863869.html
http://narcologia.ru/goods/plaque287307.html
【新作】裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー　frene ブラック
即納]裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー – Frene
【新作】裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー　frene ブラック
予約/SET]裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー+タック ...
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予約/SET]裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー+ドット ...
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即納]裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー – Frene
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[予約/SET]裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー+タックテーパードパンツ(2set)
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